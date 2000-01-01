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16.02 13:55   MIGnews.com

Мэра Кфар-Сабы отдадут под суд

Против мэра Кфар-Сабы Иегуды Бен-Хамо были выдвинуты обвинения в пятницу, 16 февраля. В обвинительном заключении прокуратуры Центрального округа говорится, что градоначальник создал мошеннический механизм, в котором он злоупотреблял служебным положением.

В частности Бен-Хамо получал пожертвования в виде купонов на покупку, якобы предназначенных для нуждающихся. Однако на самом деле мэр использовал их в личных целях, согласно обвинительному заключению.

Также чиновник он обвиняется в хищении, мошенничестве, преследовании свидетеля, налоговых преступлениях, обмане общественного доверия.
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