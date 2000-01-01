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youtube 16.02 12:33   MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу не может оставаться премьером

Депутат Кнессета Яир Лапид ("Еш Атид") прокомментировал рекомендации полиции о привлечении главы правительства к судебной ответственности по "делу 1000" и "делу 2000". Также парламентарий отреагировал на сообщения о том, что он сам является главным свидетелем по "делу 1000".

В интервью телеканалу "Хадашот" лидер партии "Еш Атид" заявил:

"Я не являюсь ключевым свидетелем в деле. Существует целая серия расследований, в которых меня просят прийти и дать показания. Я не позволю государству попасть в ситуации, когда честные, порядочные люди боялись бы говорить правду в полиции, когда их вызывают для дачи показаний".

Лапид отверг обвинения в том, что у него были личные отношения с бизнесменом Арноном Мильченом, который является одним из центральных фигур в "деле 1000".

По его словам он работал с миллионером 22 года назад. При этом он отметил, что "даже не помнил просьбу миллионера о продлении закона 2008 года до того, пока его вызвали для дачи показаний".

В завершении Лапид призвал Биньямина Нетаниягу уйти в отставку. Депутат пояснил, что в свете событий на севере, в течение всей недели глава правительства "беспокоился о своей судьбе", размещал публикации на Facebook и проводил консультации со своими адвокатами.

"Нетаниягу больше не может продолжать служить премьер-министром, так как он должен работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю на благо израильских граждан. Однако он не может этого сделать.

В интересах нашей безопасности, нашей экономики – мы заслуживаем правительства, единственной ценностью которого является то, что хорошо для граждан государства Израиль", - цитирует Аруц Шева слова Яира Лапида.
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