16.02 15:07 MIGnews.com

Австралийская разведка: NotPetya создали российские хакеры

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Австралийская разведка обвинила Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. С таким заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.По его словам, к такому выводу пришли австралийские силовики "после консультаций с властями США и Объединенного Королевства"."Власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — отметил он.За последние два дня Москва подвергается массированным обвинениям со стороны Великобритании и Вашингтона в создании вируса-вымогателя NotPetya, который ударил по ряду европейских стран и Азии.Кремль категорически отрицает свое причастие к кибератакам, называя эту информацию бездоказательной.В июне 2017 года произошла глобальная атака вирусной программы NotPetya, поразившая компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов в нескольких странах, включая Россию. Но в большей части вирус затронул Украину.