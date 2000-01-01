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Фото: Dark Net/flickr 16.02 15:07   MIGnews.com

Австралийская разведка: NotPetya создали российские хакеры

Австралийская разведка обвинила Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. С таким заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

По его словам, к такому выводу пришли австралийские силовики "после консультаций с властями США и Объединенного Королевства".

"Власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — отметил он.

За последние два дня Москва подвергается массированным обвинениям со стороны Великобритании и Вашингтона в создании вируса-вымогателя NotPetya, который ударил по ряду европейских стран и Азии.

Кремль категорически отрицает свое причастие к кибератакам, называя эту информацию бездоказательной.

В июне 2017 года произошла глобальная атака вирусной программы NotPetya, поразившая компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов в нескольких странах, включая Россию. Но в большей части вирус затронул Украину.
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