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Jakob Reimann/flickr 16.02 10:55   MIGnews.com

СМИ: Сирия поможет курдам в войне против Турции

Сирийское правительство согласовало с курдским формированием "Сил народной самообороны" (СНС) размещение подразделений военнослужащих республики в Африне, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным канала, сирийские войска войдут в город, чтобы отразить атаку турецких военных, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, Турция начала операцию "Оливковая ветвь" 20 января. Главной целью спецоперации является зачистка сирийской территории от отрядов СНС и "Демократического союза". В Анкаре эти подразделения называют террористами, угрожающими национальной безопасности страны.
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