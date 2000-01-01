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Глава Пентагона призвал НАТО `защищаться` от России | Фото: Thinkstock16.02 13:55   MIGnews.com

Глава Пентагона призвал НАТО "защищаться" от России

Переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы, заявил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своей первой встречи с союзниками по НАТО.

Выступая перед главами Минобороны стран НАТО в Брюсселе, Мэттис напомнил о необходимости взаимодействия с Москвой, но при этом призвал защищаться, «если Россия решит действовать вопреки международному праву».

«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — цитирует главу Пентагона CNN.

Ранее Мэттис подтвердил, что НАТО имеет фундаментальное значение для США и всего трансатлантического сообщества и сможет приспособиться к новым вызовам. Он также назвал «печальными» события 2014 года, имея в виду присоединение Крыма, и призвал продолжить адаптироваться к новым вызовам безопасности.
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