16.02 09:50 MIGnews.com

Анти-израильская демонстрация в Нью-Йорке

שעות לאחר פגישת טראמפ-נתניהו: מאות מפגינים בניו יורק קראו לעצור את הסיוע הכספי של ארה"ב לישראל ולהפסיק את "התמיכה בכיבוש" (צילום: הדר סבג) pic.twitter.com/PKDbupZNNB — חדשות 10 (@news10) February 16, 2017

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Через несколько часов после завершения встречи Биньямина Нетаниягу и Дональда Трампа в Белом Доме сотни людей собрались на анти-израильскую демонстрацию в Grand Central, Нью-Йорк.Протестующие требовали прекратить “поддержку оккупации” и разрушить заградительную стену между Израилем и палестинскими территориями. Демонстранты также требовали отменить финансовую помощь Америки Израилю.