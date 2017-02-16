Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Анти-израильская демонстрация в Нью-Йорке 16.02 09:50   MIGnews.com

Анти-израильская демонстрация в Нью-Йорке

Через несколько часов после завершения встречи Биньямина Нетаниягу и Дональда Трампа в Белом Доме сотни людей собрались на анти-израильскую демонстрацию в Grand Central, Нью-Йорк.

Протестующие требовали прекратить “поддержку оккупации” и разрушить заградительную стену между Израилем и палестинскими территориями. Демонстранты также требовали отменить финансовую помощь Америки Израилю.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:57
Страшные пожары в Новой Зеландии: более 1000 эвакуированых
10:39
Подозреваемая в убийстве сына Ким Чен Ира собиралась в Сеул
10:17
Ливан обвинил Моссад в убийстве ливанского бизнесмена
10:10
Жуткая авария по дороге на праздник окончания курса офицеров
09:54
Встреча Сары Нетаниягу и Мелании Трамп
09:25
Причина смерти брата Ким Чен Ына не установлена
09:08
Ахмед Тиби: одно государство? - я буду главой правительства
08:54
Венесуэла: "Мы не хотим проблем с администрацией Трампа"
08:37
Конгресс США: теперь трудно отменить санкции против РФ
08:32
Палестинцы: Трамп сказал худшее из того, что можно услышать
08:22
Палестинец и израильтянка ограбили десятки заправок
08:21
Пакистан готов нанести ядерный удар по Израилю
07:51
Исраэль Кац: Трамп на стороне Израиля
07:35
Израиль : пик дождей и холодов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus