16.02 12:52 MIGnews.com

Разведка США опасается докладывать Трампу секретные данные

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Сотрудники разведывательных служб США не предоставляют президенту Дональду Трампу ряд секретных данных, так как опасаются за их сохранность, пишет The Wall Street Journal.В материале отмечается, что ранее главе государства не рассказывали о том, какими методами пользуются разведывательные агентства для сбора информации, в том числе для шпионажа в отношении других стран.По словам авторов публикации, решение не предоставлять информацию президенту говорит о глубоком недоверии к нему, которое появилось между ним и разведывательным сообществом из-за контактов его команды с правительством России и из-за неприязни Трампа к разведагентствам.Между тем представитель Белого дома в ответ на это заявил, что "нет никаких оснований полагать, что это верное описание происходящего в действительности".Одной из причин недоверия спецслужб к Трампу называется скандал, который привел к отставке помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.