Разведка США опасается докладывать Трампу секретные данные
Сотрудники разведывательных служб США не предоставляют президенту Дональду Трампу ряд секретных данных, так как опасаются за их сохранность, пишет The Wall Street Journal.
В материале отмечается, что ранее главе государства не рассказывали о том, какими методами пользуются разведывательные агентства для сбора информации, в том числе для шпионажа в отношении других стран.
По словам авторов публикации, решение не предоставлять информацию президенту говорит о глубоком недоверии к нему, которое появилось между ним и разведывательным сообществом из-за контактов его команды с правительством России и из-за неприязни Трампа к разведагентствам.
Между тем представитель Белого дома в ответ на это заявил, что "нет никаких оснований полагать, что это верное описание происходящего в действительности".
Одной из причин недоверия спецслужб к Трампу называется скандал, который привел к отставке помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.