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Commons.wikimedia.org 16.02 08:37   MIGnews.com

Конгресс США: теперь трудно отменить санкции против РФ

В конгресс США внесен законопроект, позволяющий законодательному органу контролировать отмену антироссийских санкций, передает РИА Новости. Документ предложен на рассмотрение обеим палатам конгресса.

В случае принятия такого закона будет введен 120-дневный период пересмотра процесса отмены или ослабления санкций. Президент США сможет пересмотреть ограничительные меры, только если конгресс не наложит на этот процесс вето. При этом глава государства должен будет представить конгрессменам доклад о необходимости снятия или ослабления санкций.

Законопроект должны одобрить обе палаты конгресса. После этого его отправляют на подпись президенту США. Отметим, что прошлый глава государства Барак Обама выступал против того, чтобы конгресс контролировал вопрос санкций.
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