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Фотограф: Ави Охайон. 16.02 07:51   MIGnews.com

Исраэль Кац: Трамп на стороне Израиля

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац сделал заявление на фоне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

"Трамп выразил поддержку Израилю, пообещал содействие на международной арене и передал чёткий посыл Ирану о том, что никогда не позволит ему обзавестись ядерным оружием", - заявил Исраэль Кац.

Также министр образования Нафтали Беннет заявил, что "палестинский флаг был опущен и израильский флаг занял его место". Об этом он заявил после первой встречи между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"У палестинцев уже есть два государства: Газа и Иордания. Нет необходимости в третьем", - подчеркнул Беннет.

Он добавил, что" все, что осталось теперь - смотреть вперед и создавать новое стратегическое направление в свете этой новой реальности".
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