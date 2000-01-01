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Нетаниягу: Трамп - самый лучший друг Израиля 16.02 06:57   MIGnews.com

Нетаниягу: Трамп - самый лучший друг Израиля

После встречи с президентом США Дональдом Трампом глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу вышел из Овального Кабинета в Белом Доме чрезвычайно довольным и провозгласил: “У Израиля нет более лучшего друга, чем президент Трамп”.

Нетаниягу сказал, что американцы готовы на все для того, чтобы доказать эту дружбу - “не только в стиле, но и по существу”. На пресс-конференции Нетаниягу объявил, что “в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем начался новый день”.

Во время встречи подробно обсуждалась иранская ядерная угроза. Нетаниягу сказал, что Трамп дал ясное обещание - не допустить того, чтобы в распоряжении Ирана оказалось ядерное оружие. Нетаниягу сказал: “Он осознает агрессивность Ирана в регионе”.

Относительно поселений Нетаниягу сказал: “Мы обсудили проблему поселений и согласились, что продолжим ее обсуждать - в попытке достигнуть понимания, которое будет соответствовать стремлению достичь мира и безопасности”. Как представляется, Трамп не намерен слишком ограничивать Израиль - но и не предоставить ему полной свободы рук, как на то рассчитывали многие.

Трамп фактически отказался от формулы “два государства для двух народов” и намерен действовать в соответствии с принципом : “У вас есть проблема - вы ее и решайте”. В то же время, сам Нетаниягу не показал признаков того, что он готов отказаться от принципов, изложенных в речи в университете Бар -Илана. на пресс-конференции он заявил: “Я не хочу аннексировать почти два миллиона палестинцев, и я не хочу, чтобы они стали нашими гражданами”. В то же время, Нетаниягу не представил альтернативы подобному варианту.

Нетаниягу также попросил о том, чтобы американцы признали Голанские высоты интегральной частью Израиля. Трамп не отреагировал на эту просьбу, но и “не удивился подобному запросу”. Относительно переноса посольства США в Иерусалим Трамп заявил, что поддерживает такой шаг, но попросил “больше времени для изучения данного вопроса”.
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