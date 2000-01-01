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ЕС введет уголовную ответственность за `джихад-туризм` 17.02 07:11   MIGnews.com

ЕС введет уголовную ответственность за "джихад-туризм"

Европарламент в четверг одобрил предложения Еврокомиссии по противодействию терроризму. Теперь все страны ЕС должны будут привести свое законодательство в соответствии с принятыми предложениями, а именно – ввести уголовное наказание за выезд за границу с целью участия в террористической деятельности

"Важность документа заключается в том, что он способствует дерадикализации и будет препятствовать вербовке людей террористическими группировками", - поясняет евродепутат от Германии Моника Хольмайер.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, актуальности ему придает тот факт, что в места ведения боевых действий в Ираке и Сирии выехали уже более 5 тыс. европейцев.

Также европарламентарии согласились с необходимостью наказывать экстремистов за получение инструкций для дальнейшего совершения террористических атак. С ними согласны в Европоле, где так называемых "волков-одиночек", готовящих атаки при помощи инструкций, которые они получают через интернет, назвали особой угрозой.

Кроме того, планируется ужесточение наказания за публичное одобрение террористической деятельности — в том числе и в интернете.
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