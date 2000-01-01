Посол США в ООН: мы абсолютно поддерживаем два государства
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уверена в том, что Америка "абсолютно поддерживает" создание двух государств для разрешения арабо-израильского конфликта, а те, кто считают, иначе заблуждаются.
"В первую очередь, мы абсолютно поддерживаем "два государства". Если кто-нибудь скажет, что США не поддерживают "двугосударственное решение", будет ошибаться. Мы абсолютно поддерживают решение "двух государств", но думаем и над тем, что находится помимо этих рамок, а также над тем, как привлечь стороны за стол переговоров. То есть, что нам сделать, чтобы они согласились? В конце концов, решение для наступления мира на Ближнем Востоке должно исходить от израильских и палестинских властей. А цель США заключается как раз в том, что содействовать этому процессу", - цитирует ее агентство Associated Press.