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Посол США в ООН: мы абсолютно поддерживаем два государства 16.02 21:50   MIGnews.com

Посол США в ООН: мы абсолютно поддерживаем два государства

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уверена в том, что Америка "абсолютно поддерживает" создание двух государств для разрешения арабо-израильского конфликта, а те, кто считают, иначе заблуждаются.

"В первую очередь, мы абсолютно поддерживаем "два государства". Если кто-нибудь скажет, что США не поддерживают "двугосударственное решение", будет ошибаться. Мы абсолютно поддерживают решение "двух государств", но думаем и над тем, что находится помимо этих рамок, а также над тем, как привлечь стороны за стол переговоров. То есть, что нам сделать, чтобы они согласились? В конце концов, решение для наступления мира на Ближнем Востоке должно исходить от израильских и палестинских властей. А цель США заключается как раз в том, что содействовать этому процессу", - цитирует ее агентство Associated Press.

Нельзя не отметить, что днем ранее американский президент Дональд Трамп был куда менее категоричен, заявив, что "сможет жить и с одним государством".
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