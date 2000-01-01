17.02 06:48 MIGnews.com

Bloomberg: российским СМИ запретили хвалить Трампа

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Российские государственные СМИ получили распоряжение из Кремля перестать освещать фигуру президента США Дональда Трампа в "подобострастном" ключе, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с делом.По словам одного источника, в администрации президента объяснили такое решение утратой интереса российских телезрителей к персоне Трампа.Данное решение, как отмечает Bloomberg, отражает растущее беспокойство высокопоставленных российских чиновников относительно того, что новая администрация США будет менее дружественной, чем казалось ранее.Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию "уткой". Причем ограничился одной фразой: " Летят утки".