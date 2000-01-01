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Будущего посла США в Израиле назвали военным преступником 16.02 20:44   MIGnews.com

В Сенате посла США в Израиле назвали военным преступником

Проходившее сегодня в Вашингтоне заседание комитета Сената США по международным отношениям, целью которого было утверждение Дэвида Фридмана в должности посла Соединенных Штатов Америки в Израиле, было сорвано.

В зал пробрались протестующие, которые обвинили его в распространении расизма и поддержке "оккупации". Перед выступлением Фридмана один из демонстрантов встал зачитал речь о том, что дипломат является военным преступником, после чего полиция вывела его из зала.




В своей вступительной речи сам будущий посол принес извинения за свои нелестные высказывания в адрес проеврейских организаций – за то, что назвал Антидиффамационную лигу "идиотами", а J Street – "хуже, чем капо", имея в виду заключенных нацистских концлагерей, исполнявшие функции надзирателей за остальными узниками.

"Моим оскорбительным высказываниям нет никакого оправдания. Я глубоко сожалею о сказанном, это не является отражением моих убеждений. Жаркие дебаты времен президентской кампании завершены, теперь мои слова будут более взвешены", - сказал он, подчеркнув то, что осознает различия между политической борьбой и своей дипломатической миссией.

В ответ на это генеральный директор J Street Джереми Бен-Ами твитнул, что не извиняет своего обидчика.




Помимо этого Фридману пришлось пояснить свое отношение к политике "двух государств", ведь, как известно, он является открытым сторонником поселений, которые, в свою очередь, не признаются ни договорами, подписанными в Осло, ни, соответственно, международным сообществом.

"Если израильтяне и палестинцы способны достичь "двух государств" решение, я буду рад. Мой скептицизм по поводу двух государств был связан отказом палестинцев признать Израиль еврейским государством. Если "два государства" могут быть достигнуты, это принесет много выгоды как для израильтян, так и для палестинцев", - сказал Дэвид Фридман на комитета Сената по международным отношениям.
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