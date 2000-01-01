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Встреча Нетаниягу и Майка Пенса: мир только на переговорах | Фото: Ави Охайон, GPO16.02 19:57   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Майка Пенса: мир только на переговорах

Вечером в четверг, 16 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Политики обсудили ряд вопросов, включая создание механизма для обсуждения израильского строительства поселений.

"С целью достижения понимания по этому вопросу мы как можно скорее сформулируем механизм обсуждения с Белым домом строительства в поселениях", - цитирует издание The Times of Israel члена делегации Биньямина Нетаниягу в Вашингтоне.

Израильский премьер и вице-президент США договорились на систематической основе работать в направлении изменения отношения к Израилю в ООН. По словам источника портала, не исключено, что Вашингтон потребует резкого изменения в подходе Организации Объединенных Наций к Израилю.

Помимо этого, как пишет Jerusalem Post, на встрече с Нетаниягу Майк Пенс подтвердил позицию президента Трампа что мира между Израилем и палестинцами возможно достичь исключительно путем прямых переговоров.

Американский вице-президент приветствовал "неразрывную связь" между США и Израилем и подчеркнул, что Америка продолжит вместе с Израилем противостоять региональным угрозам, включая Иран и его марионетки.
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