16.02 19:41 MIGnews.com

Гидеон Саар объявил о возвращении в политическую жизнь

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Бывший министр Гидеон Саар на 14-й иерусалимской конференции сделал сообщение о возвращении в Ликуд и политическую жизнь.Саар сказал: “Жизнь вне политики - куда большая приятна, качественна и расслаблена. Я очень рад тому, что сделал этот перерыв и провел время с семьей”.Далее Саар сказал: Возвращение в политику требует большой степени общественного доверия. Когда это случится, как это случится - давайте терпеливо подождем. Я знаю путь назад, и пройду по нему тогда, когда настанет время. И когда я вернусь, я вернусь в мое политическое движение - в партию Ликуд”.