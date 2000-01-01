16.02 19:14 MIGnews.com

Суд приговорил отца Марин Ле Пен к 320 тысячам штрафа

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Отец лидера французской ультраправой партии "Национальный фронт" и экс-лидер политсилы Жан-Мари Ле Пен должен выплатить более 320 тысяч евро Европарламенту за растрату средств партии.Ле Пен-старший оказался в числе трех партийных деятелей, которых Европейский суд признал виновными в нецелевом использовании средств и приговорил к выплате в общей сложности более 650 тыс. евро штрафа пишет The Guardian.Два других нарушителя – депутат Европарламента, бывший ученый Брюно Гольниш, который с 2011 по 2015 год неправомерно выплатил своему помощнику почти 276 тысяч евро, и Милен Трочински, которая должна выплатить 56,5 тысяч евро. В прошлом Гольниш также "отметился" участием в антисемитском скандале, усомнившись в применении нацистами газовых камер для убийства евреев.Все три депутата опровергают обвинения и утверждают, что необходимость отдать сотни тысяч евро Европарламенту не позволит им продолжать работу в качестве депутатов. Суд, однако, не согласен с их позицией.