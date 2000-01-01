16.02 18:36 MIGnews.com

7 из 10 американцев относятся к Израилю положительно

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71% американцев благосклонно относятся к Израилю – таковы результаты исследования института Гэллапа. Таким образом, четвертый год подряд уровень поддержки Израиля среди жителей США пересек рубеж в 70%.Опрос провели ранее в этом месяце, а был опубликован он накануне визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом.В число тех, кто ответил, что относится к Израилю доброжелательно, входят респонденты, выбравшие варианты ответа "очень положительно" или "преимущественно положительно".При этом, согласно Gallup, ни в одном из демографических или политических секторов поддержка Израиля не опустилась ниже 61%. Самый высокий показатель поддержки Еврейского государства оказался среди избирателей Республиканской партии, а также мужчин и женщин старше 65 лет – 81% и 77% соответственно.Что же касается Биньямина Нетаниягу, то его заявления воспринимаются американцами преимущественно положительно (49%). В то же время почти треть респондентов отрицательно относится к выступлениям израильского премьер-министра.