Иран: Ядерное оружие Израиля угрожает всему миру

Ядерный потенциал Израиля угрожает миру на Ближнем Востоке и во всем остальном мире. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми после того, как президент США Дональд Трамп пообещал не допустить создания Ираном ядерного оружия.
"Сионистское образование является величайшей угрозой миру и безопасности в регионе и мире", - цитирует его агентство IRNA.
Стоит отметить, что на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, состоявшейся 15 февраля в Вашингтоне, Трамп выразил прямо противоположное мнение, назвав одной из основных угроз, с которыми сталкивается Израиль "ядерные амбиции Ирана". Он также пообещал прилагать как можно больше усилий для того, чтобы Иран никогда не заполучил ядерное оружие.
Гасеми считает эти заявления околесицей
"Горькая правда заключается в том, что данные несправедливые претензии повторяются сионистским образованием, которое не соблюдает никаких международных законов и имеет в своем ядерном арсенале сотни боеголовок", - сказал Гасеми, имея в виду Израиль.
Глашатай МИДа Исламской республики напомнил, что МАГАТЭ признало мирный характер иранской ядерной программы.