Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иран: Ядерное оружие Израиля угрожает всему миру 16.02 15:55   MIGnews.com

Иран: Ядерное оружие Израиля угрожает всему миру

Ядерный потенциал Израиля угрожает миру на Ближнем Востоке и во всем остальном мире. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми после того, как президент США Дональд Трамп пообещал не допустить создания Ираном ядерного оружия.

"Сионистское образование является величайшей угрозой миру и безопасности в регионе и мире", - цитирует его агентство IRNA.

Стоит отметить, что на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, состоявшейся 15 февраля в Вашингтоне, Трамп выразил прямо противоположное мнение, назвав одной из основных угроз, с которыми сталкивается Израиль "ядерные амбиции Ирана". Он также пообещал прилагать как можно больше усилий для того, чтобы Иран никогда не заполучил ядерное оружие.

Гасеми считает эти заявления околесицей

"Горькая правда заключается в том, что данные несправедливые претензии повторяются сионистским образованием, которое не соблюдает никаких международных законов и имеет в своем ядерном арсенале сотни боеголовок", - сказал Гасеми, имея в виду Израиль.

Глашатай МИДа Исламской республики напомнил, что МАГАТЭ признало мирный характер иранской ядерной программы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:54
Шеф Арабской лиги: Переезд посольства США взорвет регион
16:27
Израильских туристов обвинили в попытке сжечь заповедник
15:54
Интервью. Все о Вадиме Казаченко
15:47
Иран: На переговорах в Астане возникли трудности
15:19
Саудовская коалиция атакует Йемен: убиты 8 женщин и ребенок
14:55
Ландвер и Малиновская встретились с одинокими солдатами
14:38
Минобороны: говорить с РФ с позиции силы бесперспективно
14:36
Экономический календарь: новости валютного рынка
14:23
Тело убитого в Малайзии Ким Чен Нама передадут КНДР
14:06
Путин: "Спецслужбы РФ и США должны сотрудничать"
14:05
Гистадрут объявил об окончании конфликта в El Al
14:03
Двух израильтян подозревают в убийстве в Болгарии
13:55
Глава Пентагона призвал НАТО "защищаться" от России
13:37
Асад: "Трамп ввел запрет не против сирийского народа"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus