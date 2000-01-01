16.02 15:47 MIGnews.com

Иран: На переговорах в Астане возникли трудности

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Глава делегации Ирана на мирных переговорах по Сирии в Астане заявил в четверг, 16 февраля, что переговоры сталкиваются с трудностями, обвинив в этом оппозицию и ее покровителей, как сообщает телеканал Al Manar, находящийся в ведении "Хизбаллы".Делегат сказал, что важно остаться на "правильном пути" в переговорах, которые начались в четверг, 16 февраля.Напомним, что переговоры по Сирии в Астане начались в четверг, 16 февраля, сообщает пресс-служба МИД Казахстана. Заседание началось в 12 часов дня по местному времени. Начало встречи пришлось перенести из-за того, что в Астану не прибыли делегация вооруженной оппозиции Сирии и представители Турции.