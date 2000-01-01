16.02 14:55 MIGnews.com

Ландвер и Малиновская встретились с одинокими солдатами

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Министр алии и абсорбции Софа Ландвер (НДИ), депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская и генеральный директор министерства алии и абсорбции Алекс Кушнир встретились с одинокими солдатами в тель-авивском Доме солдата. Встреча состоялась в рамках мероприятия, которое проводится под эгидой организации "Нефеш бе-нефеш" и при участии министерства алии абсорбции, Общества содействия воинам ЦАХАЛа США и Панамы (FIDF), кадрового управление ЦАХАЛа, ККЛ-ЕНФ, Управления регистрации населения и Еврейского агентства.Это масштабное мероприятие, во время которого одиноким солдатам предоставляются все необходимые им во время службы и перед демобилизацией услуги, проводится уже четвертый год подряд. В нем приняли участие более полутора тысяч одиноких солдат (в большинстве – репатрианты из 60 стран мира), представляющие практически все рода войск и подразделения ЦАХАЛа.По словам Юлии Малиновской, государство обязано всемерно помогать одиноким воинам, вносящим неоценимый вклад в обеспечение его обороноспособности."Партия "Наш дом Израиль" последовательно придерживается принципа: те, кто больше дает стране, должны больше получать", - заявила Юлия Малиновская.В свою очередь Софа Ландвер отметила, что быть репатриантом - непросто, а быть солдатом-одиночкой - непросто вдвойне."Именно поэтому я горда этими молодыми ребятами, которые, оставив семью, дом и друзей, приняли решение приехать в Израиль и, надев военную форму, добровольно пройти службу в Армии! Честь им и хвала! И именно поэтому я, как министр абсорбции, делаю все необходимое, чтобы оказать этим молодым парням и девушкам поддержку", - подчеркнула Софа Ландвер.Следует отметить, что партия НДИ в Кнессете текущего созыва продвигает ряд законодательных инициатив, направленных на оказание дополнительной помощи солдатам-одиночкам. Это и законопроект депутата Одеда Форера о предоставлении возможности одиноким воинам, оказавшимся после демобилизации в тяжелом финансовом положении, использовать специальное вспомоществование (т.н. "пикадон") для покрытия своих долгов. Это и законопроект депутата Юлии Малиновской о предоставлении одиноким воинам ежемесячного дополнительного пособия в размере 1000 шекелей в первый год после демобилизации. Эти законодательные инициативы дополняют продвигаемый в настоящее время министерством обороны и лично министром Авигдором Либерманом пакет льгот воинам ЦАХАЛА вообще и одиноким солдатам в частности.