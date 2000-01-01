16.02 14:05 MIGnews.com

Гистадрут объявил об окончании конфликта в El Al

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Глава Гистадрута Ави Ниссенкорн сообщил, что достигнуто соглашение о прекращении протестов пилотов авиакомпании El Al против менеджмента.Подписан меморандум о взаимопонимании, который станет основой разрешения трудового конфликта вокруг проблемы занятости пилотов в возрасте старше 65 лет.Меморандум предусматривает возможность того, что пилоты старше 65 лет будут заняты в компании в качестве пилотов, инструкторов или на руководящих должностях. Также оговорены условия выплаты компенсационного пакета при увольнении.В заявлении комитета пилотов говорится: “Спасибо Гистадруту и Ави Ниссенкорну за помощь в достижении соглашения. Наши сердца - с сотрудниками компании и пассажирами, пострадавшими без всякой нужды в последнее время”.