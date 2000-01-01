16.02 14:06 MIGnews.com

Путин: "Спецслужбы РФ и США должны сотрудничать"

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Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 16 февраля, что в интересах как России, так и Соединенных Штатов восстановить связь между их соответствующими спецслужбами."В интересах всех возобновить диалог между спецслужбами США и других членов НАТО", - сказал Путин, обращаясь к Федеральной службе безопасности России (ФСБ)."Совершенно очевидно, что в области борьбы с терроризмом все соответствующие правительства и международные группы должны работать вместе", - подчеркнул президент РФ.Отметим, что в ответ на заявление шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США намерены говорить с Москвой с позиции силы, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подобные попытки бесперспективны.