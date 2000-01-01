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flickr 16.02 14:06   MIGnews.com

Путин: "Спецслужбы РФ и США должны сотрудничать"

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 16 февраля, что в интересах как России, так и Соединенных Штатов восстановить связь между их соответствующими спецслужбами.

"В интересах всех возобновить диалог между спецслужбами США и других членов НАТО", - сказал Путин, обращаясь к Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

"Совершенно очевидно, что в области борьбы с терроризмом все соответствующие правительства и международные группы должны работать вместе", - подчеркнул президент РФ.

Отметим, что в ответ на заявление шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США намерены говорить с Москвой с позиции силы, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подобные попытки бесперспективны.
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