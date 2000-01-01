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kremlin.ru 16.02 22:22   MIGnews.com

Путин обвинил НАТО в провокации против России

Президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию, передает ТАСС.
Глава государства напомнил, что "сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО".

"С этой целью проводится дальнейшее расширение блока — собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него (в альянс) ведущих государств. Нас то и дело, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию", — заявил Путин.

По его словам, "не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России".

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия стремится дестабилизировать НАТО и Запад в целом.
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