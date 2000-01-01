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16.02 13:37   MIGnews.com

Асад: "Трамп ввел запрет не против сирийского народа"

Президент Сирии Башар Асад заявил, что усилия президента США Дональда Трампа по запрету въезда сирийских граждан в Соединенные Штаты "не были против сирийского народа". Об этом он заявил в интервью французским вещателям, которое транслировалось в четверг, 16 февраля.

"Запрет был введен против террористов, которые проникают с иммигрантами на Запад. И это произошло. Это произошло в Европе, главным образом в Германии", - сказал Башар Асад в интервью радио Europe 1 и телеканалу TF1.

Напомним, что переговоры по Сирии в Астане начнутся в четверг, 16 февраля. Заседание начнется в 12 часов дня по местному времени. Ранее сообщалось, что переговоры пройдут 15-16 февраля. Начало встречи пришлось перенести из-за того, что в Астану не прибыли делегация вооруженной оппозиции Сирии и представители Турции.
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