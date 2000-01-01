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пресс-секретарь партии НДИ 16.02 17:16   MIGnews.com

Одед Форер: Прекратить подстрекательства против ЦАХАЛа

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер направил обращение министрам правительства с требованием прекратить практику размещения официальных правительственных объявлений в ультрарелигиозном издании "ха-Пелес".

В своем письме парламентарий от НДИ указывает, что данная газета является рупором самых радикальных взглядов и на постоянной основе проводит агитацию против призыва молодежи из ультрарелигиозного сектора в ЦАХАЛ.

Депутат назвал три ведомства, которые регулярно публикуют объявления в вышеупомянутом издании. Это министерства экологии, здравоохранения и экономики.

"В издании систематически размещаются подстрекательские призывы к бойкоту молодых ультраортодоксов, которые проходят армейскую службу. Именно публикации в газете "ха-Пелес" явились одним из катализаторов беспорядков ультраортодоксов, которые мы наблюдали в последнее время. Размещая в этой газете официальные сообщения, публикуемые на платной основе, правительство тем самым невольно спонсирует подстрекательство против ЦАХАЛа и военнослужащих", - отметил Одед Форер.
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