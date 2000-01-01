16.02 12:20 MIGnews.com

Израильско-арабские депутаты боятся изменения политики США

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Заявления официального представителя Белого дома о том, что израильско-палестинский мир не обязательно должен повлечь за собой создание палестинского государства, привело в испуг израильско-арабских политиков, несмотря на то, что на данный момент не ясно, будут ли эти замечания лично озвучены президентом США Дональдом Трампом.Американский чиновник сказал в преддверии встречи в Белом доме между Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, что лишь израильтянам и палестинцам принимать решение о форме мирного соглашения, независимо от того, будет ли это создание двух государств, или же "что-то другое".Если заявление станет официальной позицией Вашингтона, это будет означать разрыв давней американской политики, просматривающей создание двух государств в качестве единственного жизнеспособного пути к миру.Депутат Кнессета Зухайр Бахлул ("Сионистский лагерь") заявил, что такой сдвиг "может быть причиной слез нескольких поколений, потому что формула "два государства для двух народов" была планом, который является наиболее оперативным на местах. Любое другое решение может быть чревато катастрофой. Два государства для двух народов является практически решением, и если мы не будем работать над чем-то, что определено, мы будем продолжать толочь воду в ступе до конца нашей жизни, что повлечет за собой только жертвы. Это позор для каждой души, которая будет потеряна. Это очень плохо, что они теперь затуманили этот вопрос"."Одно государство для двух народов означает апартеид, господство меньшинства над большинством. Это создаст очень, очень странный Ближний Восток. В то время как весь мир бежит от апартеида и Южная Африка отказалась от нее, и здесь, в Израиле, мы имели бы правление меньшинства", - продолжил он.Бахлул сказал, что он сомневается в том, что будет возможно иметь одно государство с равными правами для всех.Депутат Кнессета Юсеф Джабарин ("Объединенный список") заявил, что если администрация Трапма отступит от "решения о двух государствах", то она пойдет против международного консенсуса, в том числе арабских и мусульманских стран и палестинского руководства."Поддержка США, безусловно, важна и любое изменение в политике будет пощечиной международному сообществу", - сказал он.Джабарин сказал, что он надеется, что другие страны окажут влияние на Вашингтон, чтобы он не отказывается от решения о двух государствах.Депутат Кнессета Масуд Гнейм ("Объединенный список") заявил, что, если позиция, озвученная чиновником Белого дома, окажется официальной позицией администрацией Трампа, то "она была бы очень опасной, потому что они берут на себя правую израильскую сторону, которая не хочет создания двух государств, а лишь хотят навязать существующее положение оккупации".По мнению Авада Абделя Фаттаха, израильское строительство поселений уже "убило" возможность решения для двух государств. Абдель Фаттах сказал, что он, тем не менее, считает, что администрация Трампа и Нетаниягу в настоящее время движутся к временным решениям, таким как улучшение экономического положения палестинцев или предоставление им большей автономии."К сожалению, они до сих пор думают, что все еще возможно приручить палестинцев, предоставляя им экономические выгоды. Этого не произойдет. Это будет толкать палестинцам лишь к большим сопротивлениям", - подчеркнул Фаттах.