16.02 14:38 MIGnews.com

Минобороны: говорить с РФ с позиции силы бесперспективно

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В ответ на заявление шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США намерены говорить с Москвой с позиции силы, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подобные попытки бесперспективны, передает Интерфакс."Россия готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, однако попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", — отметил глава Минобороны РФ.При этом, в ходе встречи начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом российская сторона ждет разъяснений позиции Пентагона, озвученной Мэттисом, отметил Сергей Шойгу.Как пояснили в департаменте информации Минобороны России, на встрече в четверг в Баку военачальников РФ и США "предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между двумя странами, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон".