16.01 09:41 MIGnews.com

Новый кандидат в депутаты на 33-м месте: Андрей Кожинов

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Первый из них - Йоэль (Константин) Развозов, депутат Кнессета с 2013 года. Он известен своей борьбой за права репатриантов и тем, что добился, среди прочего, существенного продвижения в вопросах гражданского погребения, признания прав беженцев - жертв Холокоста, а также увеличения стипендий для молодых и титулованных спортсменов, увеличения ежегодного пособия для ветеранов Второй мировой войны, признания их статуса и многого другого.Среди его достижений - признание стажа учителей-репатриантов и выплата им дополнительного пособия, отмена двойной страховки для школьников (это экономия тысяч шекелей для молодых семей), признание Нового года как одного из официальных праздников Израиля (это привело к тому, что министерство образования выпустило специальные инструкции для учителей школ, которые позволяют учащимся из семей репатриантов отсутствовать в школе 1 января. Кроме того, инструкция запрещает проводить экзамены в этот день).Константину 39 лет, он женат, отец двух дочерей, репатриировался в Израиль в 1991 году. В прошлом он профессиональный спортсмен-дзюдоист, принес Израилю 2 серебряные медали на чемпионатах Европы, представлял нашу страну на Олимпийских играх 2004 года. В 2008 году он был избран в городской совет Нетании и курировал спортивное направление. Среди его достижений - стипендии для спортсменов в размере 100 000 шекелей, строительство стадиона в Нетании и внедрение спортивных программ в муниципальную систему образования.Наш второй кандидат - Андрей Кожинов. Ему 40 лет, приехал в Израиль в 1997 году из Казани. Он служил в пресс-службе ЦАХАЛа, а затем сделал успешную карьеру на телевизионном 9 канале, где долгие годы занимался вопросами безопасности. Андрей окончил Еврейский университет, факультет международных отношений и СМИ. Вторую академическую степень Андрей получил также в Еврейском университете в Иерусалиме, защитившись по теме международных конфликтов. Позднее Андрей работал с различными исследовательскими институтами, преподавал в рамках программ Сохнута. У Андрея семья, трое детей.Наш третий русскоязычный кандидат - Владимир Беляк, аудитор и юрист, член Ассоциации аудиторов Израиля. Соавтор экономической и социальной части программы Кахоль-Лаван , борец за права владельцев малого и среднего бизнеса. Он возглавляет форум малого и среднего бизнеса в Кахоль-Лаван. Ему 46 лет, живет в Модиине, женат, отец двоих детей.Блок Кахоль-Лаван разработал подробную программу, учитывающую интересы всех слоев израильского общества, уделяя особое внимание образованию, экономической и социальной сфере, а также потребностям репатриантов. Среди прочего, мы работаем над повышением ежегодных посоий и пенсий для репатриантов, которые не смогли заработать пенсию в Израиле, не могут получить социальное жилье и многое другое, что обеспечивает достойный уровень жизни. Мы уже добились выделения бюджета в 1 миллиард шекелей в год для поддержки переживших Катастрофу и беженцев от нацизма, включая ежегодное пособие и бесплатные лекарства."Я горжусь нашей командой! Каждый из этих людей зарекомендовал себя в своей сфере. Мы будем вместе работать над улучшением образования, экономики, решением проблем репатриантов и обеспечением безопасности. Вместе мы обеспечим лучшее будущее для нас, наших родителей и детей", - отметил депутат Кнессета генерал-майор запаса Бени Ганц, глава блока Кахоль-Лаван.