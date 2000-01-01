16.01 08:44 MIGnews.com

Бывший мэр Тверии сдал Нетаниягу

На правах рекламы

фото - Flash90

Поделиться

Все по теме

Комментарии





«На последних выборах все, что я делал, было от «а» до «я» согласовано с Биби. Вся история с созданием моей партии, вся история с нападками на Либермана, все агитационные ролики против Либермана мне пересылал Ликуд»В Израиле, как и в большинстве цивилизованных стран, мусор сортируют. Не во всех местах, но в большинстве престижных районов уже давно стоят отдельные разноцветные баки - для картона и бумаги, пластика, стекла, тряпья и т.д. А так как избирательная урна и по форме, и по способу наполнения напоминает урну обычную, можно ввести в обиход еще одну специальную емкость. Мусорный контейнер для использованных партий.Он не был бы пуст ни в одни выборы. На дне его тихо разлагались бы партии случайных самозванцев, сбрендивших толстосумов и просто городских сумасшедших, названия и программы которых не помнит уже никто. Повыше гордо тлели бы партии наивных идеалистов, выступавших под лозунгом типа: «За все хорошее против всего плохого», но этот слой был бы очень тонок.А самый пухлый ворох в таком мусорном баке состоял бы из мелких партиек, придуманных и оплаченных партиями крупными для отъема голосов друг у друга и у мешающих им политических сил. Тут нашлось бы место разным липовым партиям - и правым, и левым, и этническим, и секторальным. Не стоит приводить их названия, да и господа, возглавлявшие эти случайные объединения, уже успели совершить столько новых лакейских зигзагов, что их и за фалды ливрей не уцепишь.И судьбы у них далеко не самые завидные…Взять, к примеру, на днях отправленного в отставку мэра города Тверия Рона Коби. Тверия – бастион Ликуда на периферии, под стать тому был и городской голова, перед апрельскими выборами проводивший на вверенной ему территории совместные с главой правительства Нетаниягу манифестации и демонстрации в поддержку Ликуда.Но на сентябрьских выборах Рон Коби баллотировался уже во главе спешно выдуманной партии "Светские правые". И так называемая программа, и лозунги, и даже формы подачи – все это было по-школярски списано Роном Коби у партии Наш дом Израиль.Ушки Ликуда, штампующего и щедро финансирующего партии-фальшивки в надежде оттянуть сколько бы ни было голосов у НДИ, торчали и тут. Якобы антиклерикальный взбрык Рона, попытавшегося ввести в городе по-над Кинеретом субботний общественный транспорт, наткнулся на сопротивление ортодоксов внутри городского совета и обернулся неутвержденным бюджетом. А без бюджета нет мэра, и пока еще вольный глава МВД Арье Дери рукой Зеэва Элькина, руководившего специальной комиссией по смещению, указал Коби на дверь.Но прежде чем, как говорится, пойти домой, свежеотстранённый градоначальник Тверии дал интервью радио 103FM. Отвечая на вопросы ведущих Бена Каспита и Арье Эльдада, отставной мэр с головой выдал всех своих заказчиков и кормильцев.«Знаете, сейчас я расскажу вам кое-что», - интригующе начал Коби.Это «кое-что» состояло в том, что, как сознался Коби, «на последних выборах все, что я делал, было от «а» до «я» согласовано с Биби. Вся история с созданием моей партии, вся история с нападками на Либермана, все агитационные ролики против Либермана мне пересылал Ликуд».Дважды назвав Биби лгуном, бывший глава псевдо-партии «Светские правые» обвинил премьер-министра в том, что тот отдал его на съедение предводителю ШАС, хотя клялся и божился «не подпустить Дери к Тверии на пушечный выстрел».Ведущие Каспит и Эльдад задали Коби вопросы в лоб: была ли подготовлена и оплачена Ликудом агрессивная агитационно-пропагандистская компания «Светских правых» против Либермана? И уволенный мэр несколько раз дал на это утвердительные ответы. Он подчеркнул, что затея с баллотированием партии была полностью согласована с Биньямином Нетаниягу, что все материалы для предвыборной работы пересылались из Ликуда… И от Рона Коби ни на одну минуту не скрывался заказ: поводить избирателя за нос и отобрать хотя бы немного голосов у партии Либермана.«Так значит, тебя использовали просто как наемника?» - спросили ведущие. «Именно так», - согласился в эфире бывший мэр Тверии.За этим признанием последовало публичное покаяние: «Сегодня я должен покаяться. Либерман доказал, что он - человек чести, он верен своим принципам и я его за это очень уважаю, и его надо укрепить. Нам нужно по-настоящему светское правительство. Мы не против религии, не против субботы. Но надо оттащить от власти жуликов и хапуг», - подытожил Рон Коби.А ведь, если разобраться, никакой сенсации-то и нет. Стряпанье партий-однодневок, калькирование идей, спекуляция на специфических проблемах ради отжима электората, – всем этим Ликуд занимался перед каждыми выборами. И всегда - с неизменным неуспехом. Сколь-нибудь ощутимый урон НДИ не смогли нанести якобы «русские» партии ни во главе с погасшими звездами телеэкрана, ни с пожухлыми «активистами алии», ни с юродствующими фиглярами в «трениках», ни с бывшими русскоязычными партаппаратчиками, переманенными не слишком жирным кушем. Базисный избиратель НДИ не обращает на них никакого внимания, он знает настоящие слова и дела Либермана.Зато на волне отвращения к нечистоплотному ведению предвыборной борьбы, которое практиковали «крупные» партии, к НДИ примкнуло немало порядочных и честных избирателей. И на этот раз, в начале марта 2020 года, они должны все вместе прийти на избирательные участки, чтобы отдать голоса партии Наш дом Израиль.И они обязательно придут, брезгливо обходя мусорные баки для использованных партий.