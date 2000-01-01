16.01 08:15 MIGnews.com

Беннетт, Перец и Смотрич предоставили список без Бен-Гвира

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Список "Ямины", составленный во время последних выборов, переформировался незадолго до крайнего срока представления списков для предстоящих выборов в марте.Решение было принято после встречи в последнюю минуту лидера партии Нафтали Беннетта, лидера Еврейского дома раввина Рафи Переца и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Министр Нафтали Беннетт возглавит список, Перец занял второе место, а Аелет Шакед окажется на третьем месте. За ней последует министр Бецалель Смотрич, на пятом - Матан Кахане, а затем Офир Софер. Седьмое и восьмое места будут отданы Еврейскому дому, а девятое место - "Ха Ямин ха Хадаш".Это единый список, представленный Кнессетом "Ха Ямин ха Хадаш", "Еврейский дом" и "Ихуд леуми":1. Нафтали Беннетт.2. Раввин Рафи Перец.3. Аелет Шакед.4. Бецалель Смотрич.5. Матан Кахана.6. Офир Софер.7. Идит Силман.8. Сара Бек9. Ширли Пинто10. Орит Штрук.11. Шули Муалем12. Йосси Коэн13. Шай Маймон14. Раввин Эли Бен Дахан15. Ронни Сассовер16. Йом Тов ХалфонПартия "Оцма ле-Исраэль", возглавляемая адвокатом Итамаром Бен Гвиром, была исключена из объединенного списка.