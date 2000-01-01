Беннетт, Перец и Смотрич предоставили список без Бен-Гвира
Список "Ямины", составленный во время последних выборов, переформировался незадолго до крайнего срока представления списков для предстоящих выборов в марте.
Решение было принято после встречи в последнюю минуту лидера партии Нафтали Беннетта, лидера Еврейского дома раввина Рафи Переца и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Министр Нафтали Беннетт возглавит список, Перец занял второе место, а Аелет Шакед окажется на третьем месте. За ней последует министр Бецалель Смотрич, на пятом - Матан Кахане, а затем Офир Софер. Седьмое и восьмое места будут отданы Еврейскому дому, а девятое место - "Ха Ямин ха Хадаш".
Это единый список, представленный Кнессетом "Ха Ямин ха Хадаш", "Еврейский дом" и "Ихуд леуми":
1. Нафтали Беннетт.
2. Раввин Рафи Перец.
3. Аелет Шакед.
4. Бецалель Смотрич.
5. Матан Кахана.
6. Офир Софер.
7. Идит Силман.
8. Сара Бек
9. Ширли Пинто
10. Орит Штрук.
11. Шули Муалем
12. Йосси Коэн
13. Шай Маймон
14. Раввин Эли Бен Дахан
15. Ронни Сассовер
16. Йом Тов Халфон
Партия "Оцма ле-Исраэль", возглавляемая адвокатом Итамаром Бен Гвиром, была исключена из объединенного списка.