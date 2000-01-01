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Рухани: Иран не хочет войны с Западом | Фото:16.01 23:00   MIGnews.com

Рухани: Иран не хочет войны с Западом

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что хочет избежать войны после того, как Тегеран и Вашингтон оказались на грани военной конфронтации.

По его мнению, диалог с миром "все еще возможен", передает AFP.

"Правительство ежедневно работает над предотвращением военной конфронтации или войны. Люди избрали нас, чтобы снизить напряженность и вражду между Исламской республикой и миром", – сказал он.

Соответствующее заявление было сделано в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 21 февраля. По прогнозам, они станут проблемой для лагеря Рухани, особенно в условиях высокой напряженности между Тегераном и Западом из-за ядерной программы.


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