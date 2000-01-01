16.01 23:00 MIGnews.com

Рухани: Иран не хочет войны с Западом

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что хочет избежать войны после того, как Тегеран и Вашингтон оказались на грани военной конфронтации.По его мнению, диалог с миром "все еще возможен", передает AFP."Правительство ежедневно работает над предотвращением военной конфронтации или войны. Люди избрали нас, чтобы снизить напряженность и вражду между Исламской республикой и миром", – сказал он.Соответствующее заявление было сделано в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 21 февраля. По прогнозам, они станут проблемой для лагеря Рухани, особенно в условиях высокой напряженности между Тегераном и Западом из-за ядерной программы.