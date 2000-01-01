Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Минтранс отменил автобусы в шабат: появилась реакция Министерство транспорта отменило или перенесло по времени около 50 автобусных рейсов, которые начинали работу до исхода шабата. Бенни Ганц, Авигдор Либерман, Константин Развозов гневно отреагировали, а министр транспорта Бецалель Смотрич дал пояснение.
Путин может помиловать Иссахар Источники в госструктурах РФ сказали газете "Коммерсантъ", что президент РФ Владимир Путин может помиловать приговоренную к 7,5 годам лишения свободы израильтянку Нааму Иссахар накануне поездки в Израиль.
Минздрав запретил ввоз клубники из Газы: что произошло Министерство здравоохранения запретило ввоз клубники из сектора Газа в Израиль после изъятия большого количества контрабандной ягоды на рынке. В ведомстве предупредили, что продукт может быть опасным из-за пестицидов.
В "Кахоль Лаван" выдвинули ультиматум Эдельштейну Члены "Кахоль Лаван" дали спикеру Кнессета Юли Эдельштейну время, чтобы созвать пленарное заседание для начала обсуждения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о депутатской неприкосновенности.