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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:17.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Минтранс отменил автобусы в шабат: появилась реакция Министерство транспорта отменило или перенесло по времени около 50 автобусных рейсов, которые начинали работу до исхода шабата. Бенни Ганц, Авигдор Либерман, Константин Развозов гневно отреагировали, а министр транспорта Бецалель Смотрич дал пояснение.

Путин может помиловать Иссахар Источники в госструктурах РФ сказали газете "Коммерсантъ", что президент РФ Владимир Путин может помиловать приговоренную к 7,5 годам лишения свободы израильтянку Нааму Иссахар накануне поездки в Израиль.

Минздрав запретил ввоз клубники из Газы: что произошло Министерство здравоохранения запретило ввоз клубники из сектора Газа в Израиль после изъятия большого количества контрабандной ягоды на рынке. В ведомстве предупредили, что продукт может быть опасным из-за пестицидов.

В "Кахоль Лаван" выдвинули ультиматум Эдельштейну Члены "Кахоль Лаван" дали спикеру Кнессета Юли Эдельштейну время, чтобы созвать пленарное заседание для начала обсуждения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о депутатской неприкосновенности.

Беннетт, Перец и Смотрич предоставили список без Бен-Гвира Список "Ямины", составленный во время последних выборов, переформировался незадолго до крайнего срока представления списков для предстоящих выборов в марте.


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