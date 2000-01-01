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Путин может помиловать Иссахар | Фото:16.01 21:38   MIGnews.com

Путин может помиловать Иссахар

Президент Российской Федерации Владимир Путин может помиловать приговоренную за перевоз гашиша к 7,5 годам лишения свободы израильтянку Нааму Иссахар.

Об этом сообщили информированные источники в госструктурах РФ газете "Коммерсантъ".

Они не исключили, что Путин может помиловать девушку накануне визита в Израиль. Собеседники также заявили о своем раздражении по поводу того, что Израиль не ответил на просьбы РФ не экстрадировать в США Алексея Буркова, которого США обвиняют в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

"Хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением", – сказал источник, отметив, что не исключает помилования Иссахар по гуманитарным соображениям.


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