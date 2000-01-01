16.01 19:40 MIGnews.com

Нетаниягу поддержал петицию против Эяля Инона

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присоединился к петиции "Ликуд" в БАГАЦ против попыток пересмотреть его просьбу о неприкосновенности в Кнессете.Об этом сообщает издание The Times of Israel.В частности, глава правительства заявил, что полностью поддерживает своих сторонников, среди которых Мики Зоар.Отметим, что ранее юрисконсультант Кнессета опубликовал юридическое заключение, которое может позволить парламенту рассмотреть или отклонить просьбу премьер-министра об иммунитете.В воскресенье утром Зоар подал петицию, призывающую Верховный суд постановить, что Инон не может рассматривать дела из-за "серьезного конфликта интересов". Его жена Амит Мерари, является частью команды прокуроров, которые работали по уголовным делам премьер-министра.