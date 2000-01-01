Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу поддержал петицию против Эяля Инона | Фото:16.01 19:40   MIGnews.com

Нетаниягу поддержал петицию против Эяля Инона

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присоединился к петиции "Ликуд" в БАГАЦ против попыток пересмотреть его просьбу о неприкосновенности в Кнессете.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В частности, глава правительства заявил, что полностью поддерживает своих сторонников, среди которых Мики Зоар.

Отметим, что ранее юрисконсультант Кнессета опубликовал юридическое заключение, которое может позволить парламенту рассмотреть или отклонить просьбу премьер-министра об иммунитете.

В воскресенье утром Зоар подал петицию, призывающую Верховный суд постановить, что Инон не может рассматривать дела из-за "серьезного конфликта интересов". Его жена Амит Мерари, является частью команды прокуроров, которые работали по уголовным делам премьер-министра.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:59
Нетаниягу предложил выделить Нагарии денег после наводнения
20:39
Украина просит ФБР расследовать взлом сайта "Квартала 95"
20:20
Либерман: Нетаниягу интересует лишь собственный иммунитет
19:06
Назван действенный способ защиты от рака молочной железы
18:44
Бен-Гвир: Нетаниягу не должен читать нам лекции
18:21
Минздрав запретил ввоз клубники из Газы: что произошло
18:00
Зариф обвинил Европу в продажности
17:40
Огненный террор: в Эшколе найден шар со взрывчаткой
17:21
Нетаниягу ожидает выхода Бен-Гвира из гонки
17:03
Путин подписал указ о назначении нового главы правительства
16:48
Европейские войска на Ближнем Востоке
16:28
Мать Иссахар: Путин еще может нас удивить
16:10
Отставка Кабмина РФ не должна влиять на отношения с КНР
15:44
Хасан Рухани угрожает европейским войскам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus