Нетаниягу поддержал петицию против Эяля Инона

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присоединился к петиции "Ликуд" в БАГАЦ против попыток пересмотреть его просьбу о неприкосновенности в Кнессете.
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
В частности, глава правительства заявил, что полностью поддерживает своих сторонников, среди которых Мики Зоар.
Отметим, что ранее юрисконсультант Кнессета опубликовал юридическое заключение, которое может позволить парламенту рассмотреть или отклонить просьбу премьер-министра об иммунитете.
В воскресенье утром Зоар подал петицию, призывающую Верховный суд постановить, что Инон не может рассматривать дела из-за "серьезного конфликта интересов". Его жена Амит Мерари, является частью команды прокуроров, которые работали по уголовным делам премьер-министра.