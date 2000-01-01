16.01 14:26 MIGnews.com

Турция направляет войска в Ливию

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Турция направляет войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства в Триполи, заявил президент Тайип Эрдоган в четверг, 16 января. Его решение публикуется за несколько дней до саммита в Берлине, на котором будет рассматриваться ливийский конфликт.Выступая в Анкаре, Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности на юге, в том числе в Ливии. Эрдоган должен встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии в воскресенье, чтобы обсудить конфликт.Он также сказал, что Турция начнет предоставлять лицензии на исследования и бурение в восточной части Средиземного моря в 2020 году в соответствии с морским соглашением с Ливией. Он сказал, что турецкое судно Oruc Reis начнет сейсмическую деятельность в регионе.