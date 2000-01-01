Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Турция направляет войска в Ливию | Фото:16.01 14:26   MIGnews.com

Турция направляет войска в Ливию

Турция направляет войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства в Триполи, заявил президент Тайип Эрдоган в четверг, 16 января. Его решение публикуется за несколько дней до саммита в Берлине, на котором будет рассматриваться ливийский конфликт.

Выступая в Анкаре, Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности на юге, в том числе в Ливии. Эрдоган должен встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии в воскресенье, чтобы обсудить конфликт.

Он также сказал, что Турция начнет предоставлять лицензии на исследования и бурение в восточной части Средиземного моря в 2020 году в соответствии с морским соглашением с Ливией. Он сказал, что турецкое судно Oruc Reis начнет сейсмическую деятельность в регионе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:27
Блок НАТО занял "сдержанную" позицию по Ближнему Востоку
14:20
Власти ПА ожидают визит Путина и Макрона
14:02
Нетаниягу поговорил с Путиным про Нааму Иссахар
13:50
Президентом Греции может стать женщина
13:36
Беннетт о "Ямине": это слияние, а "технический блок"
13:05
Рухани: Иран обогащает больше урана, чем до соглашения
12:40
На предвыборном плакате Либермана нарисовали свастику
12:32
У дома Нафтали Беннетта протестуют фермеры из-за бойкота ПА
12:02
ВВС Израиля представит вторую эскадрилью истребителей F-35
11:39
Средиземное море наводнилось ядовитыми организмами
11:32
Назначен генсек Еврокомиссии
11:10
Помеха расследованию: утечки в деле иерусалимского культа
10:42
В ФРГ экс-дипломата ЕС подозревают в шпионаже на КНР
10:29
В Петах-Тикве арестован подозреваемый в убийстве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus