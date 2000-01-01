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Нетаниягу поговорил с Путиным про Нааму Иссахар | Фото:16.01 14:02   MIGnews.com

Нетаниягу поговорил с Путиным про Нааму Иссахар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 16 января, о событиях в регионе. А также, о деле Наамы Иссахар, израильтянке, отбывающей наказание в виде 7,5 лет в России за контрабанду наркотиков.

Канцелярия премьер-министра заявила: "Разговор был теплым и детальным. Разговор усилил оптимизм премьер-министра в отношении того, что вопрос освобождения Наамы Иссахара движется к решению."

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов во вторник заявил, что Москва не рассматривает варианты обмена заключенными, который освободит Нааму Иссахара, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Насколько я знаю, вариант обмена не рассматривается", - цитирует ТАСС слова Иванова.

Он добавил: "Она была осуждена по уголовному делу. Что касается жалоб [Иссахар] в Европейский суд по правам человека, то это дело ее адвокатов. Мы ничего не можем посоветовать по этому поводу. Это ее право."


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