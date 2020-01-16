Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Отставка Кабмина РФ не должна влиять на отношения с КНР 16.01 16:10   MIGnews.com

Отставка Кабмина РФ не должна влиять на отношения с КНР

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан высказал мнение, что наблюдающиеся в России внутренние политические процессы не должны оказать влияние на российско-китайские отношения, которые, по мнению дипломата, являются для этого слишком "зрелыми, стойкими и стабильными".

Гэн Шуан выразил уверенность, что Россию и Китай ожидает лишь "углубление и развитие" стратегического взаимодействия, пишет TellerReport.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Хасан Рухани угрожает европейским войскам
15:25
ХАМАС призвал молиться против "евреизации" Иерусалима
14:27
Блок НАТО занял "сдержанную" позицию по Ближнему Востоку
14:26
Турция направляет войска в Ливию
14:20
Власти ПА ожидают визит Путина и Макрона
14:02
Нетаниягу поговорил с Путиным про Нааму Иссахар
13:50
Президентом Греции может стать женщина
13:36
Беннетт о "Ямине": это слияние, а "технический блок"
13:05
Рухани: Иран обогащает больше урана, чем до соглашения
12:40
На предвыборном плакате Либермана нарисовали свастику
12:32
У дома Нафтали Беннетта протестуют фермеры из-за бойкота ПА
12:02
ВВС Израиля представит вторую эскадрилью истребителей F-35
11:39
Средиземное море наводнилось ядовитыми организмами
11:32
Назначен генсек Еврокомиссии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus