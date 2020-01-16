16.01 16:10 MIGnews.com
Отставка Кабмина РФ не должна влиять на отношения с КНР
Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан
высказал мнение, что наблюдающиеся в России внутренние политические процессы не должны оказать влияние на российско-китайские отношения, которые, по мнению дипломата, являются для этого слишком "зрелыми, стойкими и стабильными".
Гэн Шуан выразил уверенность, что Россию и Китай ожидает лишь "углубление и развитие" стратегического взаимодействия, пишет TellerReport
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