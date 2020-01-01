Власти ПА ожидают визит Путина и Макрона

Власти Палестины ожидают визита президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона на будущей неделе. Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Мы примем обоих президентов - Путина и Макрона - 22 и 23 января текущего месяца с официальным визитом", - отметил глава палестинского внешнеполитического ведомства.
Он уточнил, что лидер Палестины Махмуд Аббас собирается обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику. Рияд аль-Малики добавил, что ожидается глубокая дискуссия по двусторонним вопросам, по палестино-израильскому урегулированию, также будет затрагиваться обстановка в Сирии и Ливии, пишет Al-monitor.
По словам главы палестинской дипломатии, Путин посетит Вифлеем, где откроет улицу, в обновление которой внесла вклад Россия.