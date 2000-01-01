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Президентом Греции может стать женщина 16.01 13:50   MIGnews.com

Президентом Греции может стать женщина

Премьер-министр Греции номинировал на пост президента страны судью Екатерину Сакелларопулу, может стать первой женщиной на этом посту.

Сакелларопулу сегодня возглавляет Верховный административный суд (Государственный совет). В свое время она была первой женщиной на этом посту. Она стала известной благодаря своим судебным выводам по вопросам защиты окружающей среды.

Конституция Греции предусматривает три тура голосования на выборах нового президента. В третьем туре нужно 180 голосов депутатов 300-местного парламента. Если в третьем туре не наберется необходимое большинство, то есть еще один раунд голосования, для которого требуется большинство в 151 голос. Возможен и еще один тур, для которого необходимо простое большинство, пишет TheNationalHerald.

Ожидается, что Сакелларопулу будет выбрана в конце февраля широким большинством голосов в парламенте.

Сейчас есть несколько возможных кандидатов, которые могут составить конкуренцию Сакелларопулу. Среди них – экс-еврокомиссар по морским вопросам и рыбному хозяйству Мария Даманаки, а также другие социалистические политики.


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