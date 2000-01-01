16.01 13:05 MIGnews.com

Рухани: Иран обогащает больше урана, чем до соглашения

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Иран в настоящее время обогащает больше урана, чем до ядерной сделки с мировыми державами в 2015 году, заявил в четверг, 16 января, президент Ирана Хасан Рухани."Мы обогащаем больше урана чем до того, как сделка была достигнута ... Давление на Иран возросло, но мы продолжаем прогрессировать", - сказал Рухани. Соглашение было согласовано в 2015 году между Тегераном и мировыми державами. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году и наложил на Иран санкции, заявив, что хочет новой более широкой сделки по ядерным и другим вопросам.Иран постепенно сократил свои обязательства по ядерной сделке в ответ на выход Вашингтона и возобновление санкций, которые нанесли ущерб экономике страны.В среду Рухани отклонил предложение о новой "сделке Трампа", направленной на урегулирование ядерного спора, заявив, что предложение "странное" и раскритиковав президента США за постоянное нарушение обещаний.