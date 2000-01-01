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У дома Нафтали Беннетта протестуют фермеры из-за бойкота ПА | Фото:16.01 12:32   MIGnews.com

У дома Нафтали Беннетта протестуют фермеры из-за бойкота ПА

Десятки фермеров со всего Израиля собрались в четверг, 16 января, у дома министра обороны Нафтали Беннетта в Раанане и призвали его принять меры, которые положат конец палестинскому бойкоту их продукции.

Некоторые из семей фермеров, неспособные нести финансовое бремя бойкота, взяли с собой домашний скот и оставили его на лужайке напротив его дома министра обороны, чтобы они "насладились травой". По словам фермеров, "у нас больше нет деньги, чтобы накормить их. Министру обороны предлагается позаботиться о телятах, пока он работает, чтобы положить конец палестинскому бойкоту."

В течение последних четырех месяцев Палестинская администрация закрывала пункты пропуска израильских товаров для скота и конфисковывала израильские продукты, в то время как Израиль разрешал палестинцам продолжать перевозить товары для скота другим способом.

Организаторы акции протеста пояснили, что "после десятков попыток убедить лиц, принимающих решения в Израиле, особенно министра обороны, ответственного за открытие переходов, фермеры отчаялись и пришли к дому Беннетта, призывая его использовать все средства на его распоряжение остановить бойкот."

Примерно через полчаса Беннетт вышел к протестующим и поговорил с ними. Они сказали ему, что им грозит финансовый крах и что он должен вмешаться. "Палестинцы не могут блокировать израильские товары, пока мы, государство Израиль, свободно позволяем им ввозить грузовики с сельскохозяйственной продукцией и рабочими, как будто ничего не произошло."


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