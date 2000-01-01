16.01 12:02 MIGnews.com

ВВС Израиля представит вторую эскадрилью истребителей F-35

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Вторая эскадрилья израильских ВВС истребителей-невидимок F-35i "Адир" будет официально представлена в четверг, 16 января, на авиабазе "Неватим" на юге страны.В церемонии примут участие старшие командиры ВВС, в том числе генерал-майор ВВС Амикам Норкин, а также чиновники из Lockheed Martin. 116-я эскадрилья "Львы Юга" присоединится к 140-й эскадрилье "Золотой орел". Несколько самолетов из 140-й эскадрильи будут переведены в 116-ю эскадрилью, пока дополнительные F-35i не приземлятся в Израиле.В израильских ВВС в настоящее время располагаются 20 самолетов F-35 "Адир" и, как ожидается, прибудут в общей сложности 50 самолетов для создания двух полных эскадронов к 2024 году. ВВС также сейчас рассматривает вопрос о приобретении дополнительных 25 самолетов F-35, чтобы предоставить Еврейскому государству в общей сложности 75 истребителей-невидимок.Недавно Lockheed Martin снизила цену базовой модели F-35 до 79,7 млн долларов, и ожидается, что цена еще снизится, если будет принято решение закупить еще больше самолетов.