16.01 10:04 MIGnews.com

"Наступило начало конца режима в Иране - пора уходить"

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Бывший наследный принц Ирана, шахзаде, Реза Пехлеви в интервью в Институте Хадсона в Вашингтоне со старшим научным сотрудником Майком Дораном заявил о "начале конца" режима в Исламской Республике. Об этом пишет JP.Пехлеви считает, что недавние протесты в Иране отличаются от предыдущих демонстраций. "Люди впервые за 40 лет чувствуют эту возможность", - добавил он. "Это время сильно отличается от 2009 года, даже очень отличается от 1997 года. У людей была возможность. Сегодняшнее поколение молодых иранцев не может больше этого терпеть. Они хотят иметь возможность для лучшего будущего. Они хотят быть на пути современность и свободы. Единственное, что стоит между ними и свободным миром, - это режим."Он добавил, что аятолле Хаменеи " пора уйти в отставку" и "разрешить мирный переход с минимальным количеством жертв"."Силам, которые используют репрессии в качестве инструмента, все, что я могу сказать, - это то, что не хватает людей, которых они могут убить, чтобы поддерживать этот режим во власти. Им лучше отойти и присоединиться к своим братьям", - подчеркнул он.Шахзаде также призвал западные страны не прибегать к умиротворению с Ираном."На протяжении большей части этих 40 лет лидеры свободного мира стремились задействовать этот режим как в торговле, так и в дипломатии. По ходу дела были ограниченные эпизоды политического давления, почти всегда возглавляемые Соединенными Штатами, но там также были случаи откровенного умиротворения со стороны США. Все эти усилия были направлены на изменение поведения режима", - отметил он."Все потерпели неудачу. Пришло время признать, что это ненормальный режим и что он не изменит своего поведения.""За 40 лет режим показал, что его повестка дня - не Иран, не иранский народ, а выживание за счет угнетения людей и их репрессий", - добавил он.