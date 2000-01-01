16.01 09:30 MIGnews.com

Айман Одех: кампания за отделение Палестины - расизм

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава Объединенного Арабского Списка в Кнессете Айман Одех обвинил организаторов кампании наружной рекламы, призывающих к отделению Израиля от палестинских территорий и созданию палестинского государства в расизме и подстрекательстве.В рамках кампании на стенах домов появляются гигантские постеры с надписями на арабском, символикой ФАТХа и лозунгами “палестинцы скоро станут большинством”.На постерах также есть номер телефона, по которому можно позвонить и прослушать следующее сообщение: “Постеры вас беспокоят? - нас тоже.. Они исчезнут в течение считанных дней. Но 2,5 миллиона палестинцев в Иудее и Самарии никуда не денутся. Они хотят быть большинством - и мы хотим их аннексировать? Если мы не отделимся от палестинцев, Израиль будет становиться все менее безопасным и все менее еврейским. Мы должны отделиться от палестинцев сейчас!”Генерал Ави Мизрахи из ассоциации “Командиры за безопасность Израиля”, организовавшей данную акцию заявил: “Очевидно, он внимательно не прочитал и не понял, что мы предлагаем сделать. Он может читать по арабски, и иврит у него очень неплохой. Я думаю, если он прочитает внимательно, если он посетит наш сайт, он поймет, что мы предлагаем, какое решение”.