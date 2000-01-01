16.01 09:13 MIGnews.com
В Израиль завезут 5 тысяч иностранных рабочих для хай-тека
Правительство приняло постановление, согласно которому в Израиль будет разрешено ввезти 5 тысяч иностранных рабочих для работы в хай-теке.
Решение принято из-за жесткой нехватки персонала в хай-теке, в особенности программистов и специалистов по интернету.
Также принято решение об увеличении количества студентов, обучающихся в университетах по профессиям хай-тека на 40% в течение ближайших шести лет.
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