16.01 09:05 MIGnews.com

Обама: Нетаниягу все время злился

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Уходящий президент США Барак Обама не видит проблем в отношениях между Израилем и Штатами, после того как Вашингтон решил воздержаться на голосовании в ООН. Напомним, что США не наложили вето на антиизраильскую резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля.Об этом американский лидер заявил в интервью "60 минут" каналу CBS. Обама также считает, что его действия особо не повлияют на отношения между Иерусалимом и Вашингтоном, даже несмотря на то, что позиция США сильно разозлила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу."Я не думаю, что принятие резолюции СБ ООН повлекло за собой серьезные изменения в отношениях между обоими государствами. Если вы имеете в виду, что Нетаниягу разозлился — он злился много раз во время моего президентства. И насчет моего решения по поводу ядерной сделки с Ираном, и за наши осуждения поселенческой деятельности" – отметил уходящий президент.