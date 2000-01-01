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flickr 16.01 08:20   MIGnews.com

Трамп намерен с выгодой снять санкции с России

Избранный президент США Дональд Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении Москвы. Об этом он заявил в интервью изданию Times.

"Они ввели санкции против России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией, – сказал Трамп. – Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено".

"Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше", – добавил он.

Помимо этого, Трамп подверг критике Россию за ее "вмешательство" в сирийскую гражданскую войну, что привело к "страшной гуманитарной ситуации". По его словам, это – "очень плохо".

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.
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