16.01 08:20 MIGnews.com

Трамп намерен с выгодой снять санкции с России

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Избранный президент США Дональд Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении Москвы. Об этом он заявил в интервью изданию Times."Они ввели санкции против России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией, – сказал Трамп. – Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено"."Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше", – добавил он.Помимо этого, Трамп подверг критике Россию за ее "вмешательство" в сирийскую гражданскую войну, что привело к "страшной гуманитарной ситуации". По его словам, это – "очень плохо".В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.