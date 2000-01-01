16.01 08:15 MIGnews.com

Сара Нетаниягу кричала на следователей

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Следователи полиции, занимающиеся делом о подарках семье Нетаниягу жалуются на агрессивное поведение супруги премьера во время допроса.Со своей стороны, адвокат Сары Нетаниягу сообщает о дурном отношении следователей к супруге премьер-министра.10-й канал израильского ТВ сообщает, что во время допроса Сара Нетаниягу разговаривала со следователями “употребляя очень тяжелые слова”, несмотря на их уважительное отношение к допрашиваемой.Сара Нетаниягу, через своих адвокатов заявила, что опубликованные в прессе сообщения о характере допроса являются “фальшивкой”.