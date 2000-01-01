16.01 07:55 MIGnews.com

Турция одобрила изменения Конституции в первом чтении

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Парламент Турции одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому государство может перейти к президентской форме правления. Об этом сообщает агентство Anadolu.Проект состоит из 18 пунктов и был предложен правящей Партией справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Если новый законопроект будт окончательно утвержден, то парламентская форма правления прекратить свое существование, которая действует с момента зарождения Турецкой Республики в 1923 году.Изменения в конституционной реформе расширять полномочия действующего президента: Эрдоган сможет издавать указы, назначать чиновников и министров. Также он сможет поднять вопрос на референдуме о конституционных изменениях.